Итальянских производителей оружия просят распланировать, как лучше потратить средства ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила ключевые оборонные и транспортные компании разработать план использования средств, которые они получат в рамках плана Еврокомиссии по наращиванию военного потенциала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

Мелони обратилась с просьбой о будущих расходах средств ЕС во время встречи с руководителями итальянских компаний Leonardo, Fincantieri, государственного кредитора Cassa Depositi e Prestiti и железнодорожного оператора Gruppo FS во вторник утром.

В переговорах, по информации Bloomberg, также приняли участие ключевые члены правительства Италии – в частности министры обороны, иностранных дел и финансов.

Итальянское правительство предусматривает, что оборонные и инфраструктурные компании должны определить цели как для гражданских, так и для военных нужд, а также создать рабочие места.

По словам источников Bloomberg, в Риме хотят, чтобы компании сосредоточились на так называемых инвестициях двойного назначения и на целях, соответствующих стремлениям других европейских союзников Италии.

Напомним, в начале года Европейский Союз согласовал план ReArm Europe, который предусматривает привлечение инвестиций в размере до 800 миллиардов евро на оборонные нужды.

Италия только в этом году формально достигла показателя в 2% ВВП расходов на оборону, который действовал до последнего саммита НАТО в Гааге.

Итальянские власти прогнозируют, что для увеличения расходов на оборону и связанных с ней сфер до 5% ВВП ей потребуется 10 лет.