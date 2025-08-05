Німецькі "вільні демократи" планують повернення у велику політику після провалу

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) розпочала втілення плану, покликаного повернути її позиції в німецькій політиці після провалу на дострокових виборах до Бундестагу в лютому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як повідомила генеральна секретарка ВДП Ніколь Бюттнер, партія у вівторок розпочала опитування своїх членів, щоб зрозуміти, що турбує виборців, і запропонувати правильні політичні рішення.

"У часи змін ми, вільні демократи, також хочемо переосмислити політику – зробити її більш відкритою, цифровою та ближчою до повсякденного життя людей. Тому, оновлюючи нашу партію і розробляючи нову програму, ми починаємо з того, що будемо уважніше слухати", – пояснила вона.

Вільна демократична партія часто відігравала ключову роль у формуванні коаліційних союзів на тлі роздробленого політичного ландшафту Німеччини.

З грудня 2021 року по листопад 2024 року ВДП була одним із молодших партнерів у лівоцентристському уряді соціал-демократа Олафа Шольца.

Коаліція розпалась зі звільненням тодішнього лідера "вільних демократів" та міністра фінансів Крістіана Лінднера, якого Шольц звинуватив у небажанні йти на компроміс у економічних питаннях.

На дострокових виборах до Бундестагу в лютому 2025 року Вільна демократична партія отримала найгірший результат в історії федеральних виборів – 4,3%.

Усі подальші опитування засвідчують, що ВДП досі не має шансів подолати 5-відсотковий виборчий барʼєр.