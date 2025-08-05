Немецкие "свободные демократы" планируют возвращение в большую политику после провала

Свободная демократическая партия Германии (СДПГ) приступила к реализации плана, призванного вернуть ее позиции в немецкой политике после провала на досрочных выборах в Бундестаг в феврале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как сообщила генеральный секретарь СДПГ Николь Бюттнер, партия во вторник начала опрос своих членов, чтобы понять, что беспокоит избирателей, и предложить правильные политические решения.

"Во времена перемен мы, свободные демократы, также хотим переосмыслить политику – сделать ее более открытой, цифровой и ближе к повседневной жизни людей. Поэтому, обновляя нашу партию и разрабатывая новую программу, мы начинаем с того, что будем внимательнее слушать", – пояснила она.

Свободная демократическая партия часто играла ключевую роль в формировании коалиционных союзов на фоне раздробленного политического ландшафта Германии.

С декабря 2021 года по ноябрь 2024 года СДПГ была одним из младших партнеров в левоцентристском правительстве социал-демократа Олафа Шольца.

Коалиция распалась с уходом тогдашнего лидера "свободных демократов" и министра финансов Кристиана Линднера, которого Шольц обвинил в нежелании идти на компромисс в экономических вопросах.

На досрочных выборах в Бундестаг в феврале 2025 года Свободная демократическая партия получила худший результат в истории федеральных выборов – 4,3%.

Все последующие опросы показывают, что СДПГ по-прежнему не имеет шансов преодолеть 5-процентный избирательный барьер.