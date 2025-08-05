Премʼєр Франції завів YouTube-канал, щоб пояснити французам скорочення бюджету

Французький премʼєр-міністр Франсуа Байру у вівторок опублікував перше відео на своєму каналі на YouTube, покликане пояснити громадськості політику його уряду, зокрема непопулярні бюджетні скорочення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Відео Байру публікуватимуться на YouTube-каналі під назвою FB Direct (перші дві літери є ініціалами премʼєра Франції).

У першому ролику він заявив, що не йде у літню відпустку, оскільки подальші дні "є надзвичайно важливими" для Франції, і закликав зрозуміти необхідність уряду скоротити бюджетні видатки.

"Коли ви змушені брати позики – не для того, щоб купити будинок, квартиру, меблі або автомобіль, а просто для того, щоб оплатити повсякденні витрати, –коли ви змушені брати позики і не можете їх повернути, не звертаючись щомісяця до банку за додатковою позикою, яка стає все дорожчою, – це називається надмірною заборгованістю". – сказав Байру.

Французький премʼєр сподівається, що громадяни будуть готові принаймні почути його, переглядаючи відео на YouTube під час відпустки.

"Мета цього прямого спілкування – щоб ви сформували власну думку. Я впевнений, що іншого шляху немає", – вважає він.

Уряд Байру планує зменшити дефіцит бюджету Франції з 5,8% ВВП минулого року до 4,6% у 2026 році. Для цього в проєкті бюджету, представленого Байру, передбачені суттєві скорочення витрат на понад 43 мільярди євро.

Особливе обурення викликала пропозиція премʼєра Франції скасувати два державні свята, аби зробити їх робочими днями.

На цьому тлі прем’єр-міністр Франції став найменш популярним главою уряду у сучасній історії країни.