У Румунії через нещасний випадок загинув військовий

Румунський військовослужбовець загинув під час технічного обслуговування військового ваговоза у вівторок у місті Сомешені в центральній частині країни.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил Румунії, пише "Європейська правда".

Загиблий – капрал другого класу Макреа Марцел-Іоан – перебував у відрядженні у Сомешені, де разом із цивільним займався ремонтом техніки, повідомили румунські Сухопутні війська.

Обоє зазнали поранень "унаслідок нещасного випадку", йдеться в повідомленні без подальших подробиць.

"Двом пораненим було надано першу допомогу персоналом військової частини, а екіпаж SMURD (румунської аварійно-рятувальної служби. – Ред.), який прибув на місце події, провів реанімаційні заходи капралу, який перебував у стані зупинки серця та дихання", – зазначили Сухопутні війська Румунії.

Смерть військовослужбовця констатували через 50 хвилин після прибуття рятувальників. Цивільного доправили до Військового клінічного госпіталю швидкої допомоги у місті Клуж-Напока.

Тим часом військова прокуратура жудецу (району) Клуж почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, у червні у Польщі у Вармінсько-Мазурському воєводстві під час навчань загинув 25-річний військовий.

У квітні 21-річний нідерландський солдат загинув під час багатонаціональних навчань у Німеччині, він був збитий на смерть.