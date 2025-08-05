В Румынии в результате несчастного случая погиб военный

Румынский военнослужащий погиб во время технического обслуживания военного грузовика во вторник в городе Сомешени в центральной части страны.

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Румынии, пишет "Европейская правда".

Погибший – капрал второго класса Макреа Марцел-Иоан – находился в командировке в Сомешене, где вместе с гражданским лицом занимался ремонтом техники, сообщили румынские Сухопутные войска.

Оба получили ранения "в результате несчастного случая", говорится в сообщении без дальнейших подробностей.

"Двум раненым была оказана первая помощь персоналом воинской части, а экипаж SMURD (румынской аварийно-спасательной службы. – Ред.), который прибыл на место происшествия, провел реанимационные мероприятия капралу, который находился в состоянии остановки сердца и дыхания", – отметили Сухопутные войска Румынии.

Смерть военнослужащего констатировали через 50 минут после прибытия спасателей. Гражданский был доставлен в Военный клинический госпиталь скорой помощи в городе Клуж-Напока.

Между тем военная прокуратура жудеца (района) Клуж начала расследование инцидента.

Напомним, в июне в Польше в Варминско-Мазурском воеводстве во время учений погиб 25-летний военный.

В апреле 21-летний нидерландский солдат погиб во время многонациональных учений в Германии, он был сбит насмерть.