Ще один кандидат у прем'єри Литви відмовився претендувати на посаду

У Литві мер Вільнюського району, представник керівної соціал-демократичної партії Роберт Духневич, заявив, що не претендуватиме на посаду прем'єр-міністра.

Про це політик написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Духневич вважався одним з можливих кандидатів на заміну Гінтаутасу Палуцкасу, який пішов у відставку після серії скандалів через підозрілі бізнес-зв’язки.

Коментуючи свою відмову претендувати на посаду прем’єра, Духневич зазначив, що розуміє, "що такі можливості трапляються рідко". Однак, як додав він, "ситуація не така проста".

"Моя ситуація на посаді, яку я обіймаю, відрізняється від ситуації всіх інших нинішніх і майбутніх кандидатів. Замінити їх не було б важко. Для мене це було б зреченням від усього", – підкреслив Духневич.

Він також вважає, що у соціал-демократів є гідні кандидати на посаду глави уряду.

У середу президія Соціал-демократичної партії Литви має ухвалити рішення про висунення кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Повідомляли також, що тимчасовий виконувач обов'язків голови Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) Міндаугас Сінкявічюс заявив, що відмовився претендувати на крісло премʼєра.

Тим часом жителі Литви вважають кандидатуру колишньої прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте найбільш прийнятною на посаду нового очільника уряду.

Як повідомляли, Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.