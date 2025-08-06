Еще один кандидат в премьеры Литвы отказался претендовать на пост

В Литве мэр Вильнюсского района, представитель правящей социал-демократической партии Роберт Духневич, заявил, что не будет претендовать на пост премьер-министра.

Об этом политик написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Духневич считался одним из возможных кандидатов на замену Гинтаутасу Палуцкасу, который ушел в отставку после серии скандалов из-за подозрительных бизнес-связей.

Комментируя свой отказ претендовать на пост премьера, Духневич отметил, что понимает, "что такие возможности выпадают редко". Однако, как добавил он, "ситуация не так проста".

"Моя ситуация на должности, которую я занимаю, отличается от ситуации всех других нынешних и будущих кандидатов. Заменить их не было бы трудно. Для меня это было бы отречением от всего", – подчеркнул Духневич.

Он также считает, что у социал-демократов есть достойные кандидаты на пост главы правительства.

В среду президиум Социал-демократической партии Литвы должен принять решение о выдвижении кандидата на пост премьер-министра.

Сообщалось также, что временный исполняющий обязанности председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс заявил, что отказался претендовать на кресло премьера.

Между тем жители Литвы считают кандидатуру бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните наиболее приемлемой на пост нового главы правительства.

Как сообщалось, Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его подозрительными деловыми связями.

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