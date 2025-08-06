Орбан: допомога українським біженцям не має перевищувати виплати угорцям

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про важливість не надавати біженцям з України допомогу в більшому розмірі, ніж отримують безробітні угорські громадяни.

Шматок відеофрагмента із його інтерв’ю було опубліковано на його сторінці у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що Угорщина приймала з України "тисячі" біженців, які їхали в його країну, коли Росія розпочала свій широкомасштабний наступ.

"Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців. Так, це правда, що ми є єдиною країною, яка заявила, що ви можете отримати від держави стільки ж допомоги, скільки і угорці", – сказав він.

У цьому контексті Орбан заявив, що "безкоштовних грошей немає".

"Тож якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю", – підсумував угорський прем’єр.

Звернемо увагу, що публічні відносини між Києвом і Будапештом в останні місяці були напруженими.

В Угорщині, серед іншого, поширюють фінансовані урядом пропагандистські плакати й ролики принизливого характеру, в яких президента Володимира Зеленського повʼязують з угорською опозицією.

З українського ж боку лунали звинувачення в бік Угорщини у втручанні у внутрішні справи, а також твердження про викриття агентів угорської військової розвідки на Закарпатті.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських відносин читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".