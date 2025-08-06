Орбан: помощь украинским беженцам не должна превышать выплаты венграм

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о важности не предоставлять беженцам из Украины помощь в большем размере, чем получают безработные венгерские граждане.

Кусок видеофрагмента из его интервью был опубликован на его странице в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что Венгрия принимала из Украины "тысячи" беженцев, которые ехали в его страну, когда Россия начала свое широкомасштабное наступление.

"Мы обеспечили их всех, помогли всем. Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев. Да, это правда, что мы являемся единственной страной, которая заявила, что вы можете получить от государства столько же помощи, сколько и венгры", – сказал он.

В этом контексте Орбан заявил, что "бесплатных денег нет".

"Поэтому если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, а затем должен принять участие в общественных работах, то, мой дорогой украинский друг, вы тоже можете получить столько, сколько мы имеем. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, возможно, не всю", – подытожил венгерский премьер.

Обратим внимание, что публичные отношения между Киевом и Будапештом в последние месяцы были напряженными.

В Венгрии, среди прочего, распространяют финансируемые правительством пропагандистские плакаты и ролики унизительного характера, в которых президента Владимира Зеленского связывают с венгерской оппозицией.

С украинской же стороны звучали обвинения в сторону Венгрии во вмешательстве во внутренние дела, а также утверждения о разоблачении агентов венгерской военной разведки на Закарпатье.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".