Придністров’я продовжило надзвичайний стан в економіці через ситуацію з газом

У невизнаному Придністров’ї продовжили надзвичайну ситуацію в економіці через ситуацію з постачанням газу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Влада невизнаного Придністров’я до кінця серпня продовжила режим надзвичайної ситуації в економіці у зв’язку з нестабільним постачанням газу – що стало вже сьомим таким продовженням.

Режим надзвичайної ситуації діє з 11 грудня 2024 року і був запроваджений на тлі очікуваного припинення транзиту російського газу через територію України з 1 січня.

Нагадаємо, після інспірованої Москвою "газової кризи" для Придністров’я взимку 2025 року Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії. Посередником виступає компанія, зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.

У червні влада невизнаного регіону знову заговорила про критичну ситуацію в енергетиці.

У владі Молдови припускають, що Росія може знову загострити енергокризу у Придністров’ї перед парламентськими виборами в Молдові, які відбудуться 28 вересня.