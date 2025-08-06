Приднестровье продлило чрезвычайное положение в экономике из-за ситуации с газом

В непризнанном Приднестровье продлили чрезвычайную ситуацию в экономике из-за ситуации с поставками газа.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Власти непризнанного Приднестровья до конца августа продлили режим чрезвычайной ситуации в экономике в связи с нестабильными поставками газа – это уже седьмое такое продление.

Режим чрезвычайной ситуации действует с 11 декабря 2024 года и был введен на фоне ожидаемого прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января.

Напомним, после инспирированного Москвой "газового кризиса" для Приднестровья зимой 2025 года Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье за кредитные деньги России. Посредником выступает компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые были готовы предоставить с рядом экономических и политических условий.

Подробнее на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.

В июне власти непризнанного региона вновь заговорили о критической ситуации в энергетике.

В Кишиневе допускают, что Россия может снова обострить энергокризис в Приднестровье перед парламентскими выборами в Молдове, которые состоятся 28 сентября.