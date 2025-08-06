Глава МИД Литвы пообщался с Рютте по поводу БпЛА, которые залетают в страну

Глава литовского Министерства иностранных дел Кястутис Будрис обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инциденты с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушали воздушное пространство Литвы.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Во время телефонного разговора глава МИД Литвы отметил, что увеличение количества случаев нарушения границ НАТО российскими беспилотными летательными аппаратами является опасной тенденцией.

По его мнению, для усиления противодронных и противовоздушных сил на восточном фланге Альянса необходимы срочные и решительные действия НАТО.

"Последствия войны России против Украины выходят за пределы границ НАТО. Российские беспилотники, которые отклонились от курса на Украину и вторглись на территорию НАТО, представляют угрозу для гражданского населения и критической инфраструктуры", – заявил литовский министр.

Он заявил, что это не вопрос безопасности только для Литвы или других союзников на передовой, а "общий вызов для безопасности всего Альянса".

"Необходимо немедленно усилить возможности обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов и противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО", – заявил министр.

Во время разговора Будрис отметил, что враги внимательно следят за реакцией НАТО на подобные инциденты, поэтому ответ должен быть четким и однозначным, демонстрирующим, что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории, как на земле, так и в воздухе.

Дополнено в 15:25. Пресс-секретарь Альянса Эллисон Гарт, комментируя этот разговор, сказала, что НАТО "очень серьезно относится к этим инцидентам".

"Мы остаемся бдительными и готовыми защищать каждый сантиметр территории НАТО", – добавила она.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к Рютте с просьбой безотлагательно усилить противовоздушную оборону страны.

Перед этим похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера".