В Косово – первый масштабный протест против премьера из-за кризиса в парламенте

Работники общественного вещателя частично признанного Косово RTK в среду вышли на улицы Приштины, протестуя против многомесячного парламентского кризиса, из-за которого под вопросом оказалось их финансирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Косовские медийщики устроили акцию протеста перед зданием правительства в Приштине, скандируя лозунги "Журналист без зарплаты", "Демократия без голоса", "Бюджет для RTK – не молчание за правду", "Не глушите голос нашего народа".

Фото: "Радио Свобода"

Более 700 сотрудников RTK – единственной общественной телерадиокомпании Косово – остались без зарплаты за июль, поскольку вещатель не получил вторую часть бюджета на этот год.

Эта ситуация возникла из-за того, что парламент Косово до сих пор не смог закрыть учредительную сессию, а значит, создать парламентский бюджетный комитет для рассмотрения и утверждения бюджета.

Напомним, по итогам февральских выборов победила партия главы правительства Косова Альбины Курти "Самоопределение", но ей не хватает голосов для абсолютного большинства.

Оппозиция выступает против кандидатуры спикера парламента Косова от "Самоопределения", а Курти отказывается идти на уступки в этом вопросе – поэтому несколько месяцев косовские депутаты не могут приступить к полноценной работе.

В конце июня Конституционный суд Косово дал парламенту месяц для прекращения политического кризиса, а когда был сорван и этот дедлайн – запретил ему принимать какие-либо решения до 8 августа, когда ожидаются дальнейшие шаги.

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