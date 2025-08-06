Трамп похвастался "значительным прогрессом" на встрече Виткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп оценил как результативную встречу своего спецпосланника Стива Виткоффа с хозяином Кремля Владимиром Путиным в среду.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Truth Social.

По словам Трампа, встреча Виткоффа с Путиным была "очень продуктивной" и на ней "был достигнут значительный прогресс", но подробностей он не уточнил.

Президент США также отметил, что сообщил "некоторым европейским союзникам" о результатах переговоров в Кремле.

"Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", – подытожил он.

Напомним, в Кремле заявили, что во время разговора Владимира Путина со Стивеном Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

В Белом доме тем временем заявили, что США и дальше планируют ввести вторичные санкции против России в пятницу, когда истекает объявленный Трампом 10-дневный дедлайн.