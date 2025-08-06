У Португалії розслідують розголошення імен дітей-іммігрантів лідером ультраправих

Генеральна прокуратура Португалії розпочала розслідування щодо лідера ультраправої партії Chega Андре Вентури, який розкрив особисті дані дітей іммігрантського походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

На початку липня під час дебатів у парламенті Португалії щодо змін до закону про громадянство Вентура оприлюднив імена дітей-іммігрантів із однієї зі шкіл Лісабона, заявивши, що вони "ніякі не португальці".

Депутатка від Chega Ріта Матіас у відео, опублікованому у соцмережах, також зачитала імена учнів із іноземними іменами та прізвищами зі списку Вентури. Хоча лідер ультраправих стверджував, що список є публічним, Матіас згодом визнала, що не підтвердила достовірності імен.

Дії політиків викликали засудження з боку лівої опозиції, а також міністра освіти Португалії. Про розслідування Генеральної прокуратури стало відомо тільки в середу.

Сам лідер Chega заявив, що його офіційно не поінформували про дії прокурорів, і висловив упевненість, що розслідування зрештою буде закрите.

"Я впевнений, що ми дійдемо до кінця і зрозуміємо, що це питання політичної свободи, політичних дій і політичного дискурсу", – пояснив Вентура.

Тема міграції, яка вплинула на робочі місця та ринок житла, відігравала провідну роль під час двох останніх дострокових виборів до парламенту Португалії.

За підсумками останніх виборів у травні ультраправа партія Chega, яка посідає традиційно жорстку позицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.