В Португалии расследуют разглашение имен детей-иммигрантов лидером ультраправых

Генеральная прокуратура Португалии начала расследование в отношении лидера ультраправой партии Chega Андре Вентури, который раскрыл личные данные детей иммигрантского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

В начале июля во время дебатов в парламенте Португалии по изменениям в закон о гражданстве Вентура обнародовал имена детей-иммигрантов из одной из школ Лиссабона, заявив, что они "никакие не португальцы".

Депутат от Chega Рита Матиас в видео, опубликованном в соцсетях, также зачитала имена учеников с иностранными именами и фамилиями из списка Вентуры. Хотя лидер ультраправых утверждал, что список является публичным, Матиас впоследствии признала, что не подтвердила достоверность имен.

Действия политиков вызвали осуждение со стороны левой оппозиции, а также министра образования Португалии. О расследовании Генеральной прокуратуры стало известно только в среду.

Сам лидер Chega заявил, что его официально не проинформировали о действиях прокуроров, и выразил уверенность, что расследование в конечном итоге будет закрыто.

"Я уверен, что мы дойдем до конца и поймем, что это вопрос политической свободы, политических действий и политического дискурса", – пояснил Вентура.

Тема миграции, которая повлияла на рабочие места и рынок жилья, играла ведущую роль во время двух последних досрочных выборов в парламент Португалии.

По итогам последних выборов в мае ультраправая партия Chega, которая занимает традиционно жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, стала второй по величине партией парламента Португалии.