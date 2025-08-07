Кандидат на должность премьера Литвы о поездках в РФ: не собираюсь скрывать

Министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругинене, которую выдвинули на должность премьер-министра, подтвердила, что посещала Россию после оккупации Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", заявление министра приводит LRT.

Ругинене рассказала, что не собиралась скрывать свои поездки в Россию, поскольку понимала, что такой вопрос могут поднять.

"Конечно, я бывала в России. Я не собираюсь это скрывать. Мы с мужем даже пересмотрели даты, потому что я предполагала, что такой вопрос может возникнуть. Насколько помним, это была частная поездка в 2018 году, и, кажется, еще одна – в 2015-м", – отметила она. Напомним, советник Ругинене объяснял, что поездки были связаны с визитом к дальним родственникам по линии бабушки.

Ругинене также прокомментировала замечания относительно ее акцента.

"Да, слышала разговоры о моем русском акценте. Но он никак не связан с происхождением. Я родилась в Тракае и выросла в Вильнюсе, в районе, где разговаривали и на литовском, и на русском. Все лето я проводила в Украине, в Харьковской области, в Краматорске – тогда еще целом. Языком общения там был русский, поэтому он с детства окружал меня. Возможно, это и отразилось на моем литовском языке", – сказала она.

Министр также заявила о безусловной поддержке Украины.

"Я поддерживаю Украину в ее борьбе до самой победы. Иначе быть не может", – добавила Ругинене.

Напомним, 6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на должность главы правительства.

Предыдущий лидер СДПЛ Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его подозрительными деловыми связями.

