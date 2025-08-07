У Франції мер містечка опинився в лікарні після жорстокого нападу

Мер малого містечка на сході Франції опинився у реанімації після жорстокого побиття посеред вулиці; нападника досі розшукують.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався з обраним очільником містечка Вільнев-де-Марк неподалік Ліона, у якому проживає менше 1200 мешканців.

63-річний Жіль Дюссоль близько 5 вечора у середу йшов вулицею разом з 28-річним сином, коли до них підскочив чоловік і завдав ударів тупим предметом.

Старший Дюссоль опинився у реанімації в Ліоні, син також госпіталізований, але його травми менш серйозні.

Нападник втік з місця подій на своєму авто, яке врешті теж покинув після того, як врізався у перешкоду. У місцевій префектурі заявили, що активно розшукують його.

На випадок відреагував і президент Емманюель Макрон.

Quand un élu est attaqué, c’est la Nation qui est à ses côtés. Pensées pour Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc et son fils, violemment agressés.



Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2025

"Коли нападають на її представників, Республіка повинна діяти суворо… Зараз вживають усіх заходів, щоб віднайти і покарати того, хто здійснив цей підлий вчинок", – заявив президент.

Також цього тижня у Парижі затримали чоловіка, який прикурив від вічного вогню на меморіалі полеглим у Першій світовій війні.

Раніше повідомляли, що мешканця Косова засудили до 5 років в’язниці за напад на миротворців НАТО.