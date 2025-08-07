Во Франции мэр оказался в больнице после жестокого нападения

Мэр небольшого города на востоке Франции оказался в реанимации после жестокого избиения посреди улицы; нападавшего до сих пор разыскивают.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел с избранным главой города Вильнев-де-Марк недалеко от Лиона, в котором проживает менее 1200 жителей.

63-летний Жиль Дюссоль около 17:00 в среду шел по улице вместе с 28-летним сыном, когда к ним подскочил мужчина и нанес удары тупым предметом.

Старший Дюссоль оказался в реанимации в Лионе, сын также госпитализирован, но его травмы менее серьезные.

Нападавший скрылся с места событий на своем авто, которое в итоге тоже покинул после того, как врезался в препятствие. В местной префектуре заявили, что активно разыскивают его.

На случай отреагировал и президент Эмманюэль Макрон.

Quand un élu est attaqué, c’est la Nation qui est à ses côtés. Pensées pour Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc et son fils, violemment agressés.



Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2025

"Когда нападают на ее представителей, Республика должна действовать строго... Сейчас принимаются все меры, чтобы найти и наказать того, кто совершил этот подлый поступок", – заявил президент.

Также на этой неделе в Париже задержали мужчину, который прикурил от вечного огня на мемориале павшим в Первой мировой войне.

Ранее сообщалось, что жителя Косово приговорили к 5 годам тюрьмы за нападение на миротворцев НАТО.