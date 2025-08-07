Безмандатний Додік хоче відкупитись від тюрми

Мілорад Додік, позбавлений мандата президента Республіки Сербської після набуття чинності вироком суду, попросив замінити рік увʼязнення штрафом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Адвокати Додіка подали до Суду Боснії і Герцеговини прохання про заміну одного року тюремного ув'язнення на штраф. Така можливість передбачена Кримінальним кодексом БіГ.

Якщо суд схвалить клопотання, то Додік муситиме заплатити приблизно 50 євро за кожен день, до якого він був засуджений – тобто в сумі трохи більше 18 тисяч євро.

Мілорад Додік був засуджений до одного року тюремного ув'язнення та шестирічної заборони обіймати будь-які державні посади за неповагу до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Після того як вирок став остаточним, 6 серпня Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала його мандат президента Республіки Сербської, обраного на виборах 2022 року.

Додік, як і його партія Альянс незалежних соціал-демократів (SNSD), відкинув вирок і заявив про намір скликати референдум про те, чи визнавати рішення ЦВК позбавити його мандата.