Безмандатный Додик хочет откупиться от тюрьмы

Милорад Додик, лишенный мандата президента Республики Сербской после вступления в силу приговора суда, попросил заменить год заключения штрафом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Адвокаты Додика подали в Суд Боснии и Герцеговины просьбу о замене одного года тюремного заключения на штраф. Такая возможность предусмотрена Уголовным кодексом БиГ.

Если суд одобрит ходатайство, то Додик должен будет заплатить примерно 50 евро за каждый день, к которому он был приговорен – то есть в сумме чуть более 18 тысяч евро.

Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать любые государственные должности за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

После того как приговор стал окончательным, 6 августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила его мандат президента Республики Сербской, избранного на выборах 2022 года.

Додик, как и его партия Альянс независимых социал-демократов (SNSD), отверг приговор и заявил о намерении созвать референдум о том, признавать ли решение ЦИК лишить его мандата.