Звіт ЄС: гуманітарна допомога Газі все ще менша за узгоджену з Ізраїлем

Доступ до допомоги в Газу покращився завдяки відновленню поставок палива, але все ще залишається нижчим, ніж було узгоджено між ЄС та Ізраїлем.

Про це йдеться у звіті ЄС, з яким ознайомилося видання Politico, передає "Європейська правда".

Гуманітарна ситуація в Газі "продовжує залишатися дуже важкою", йдеться у звіті, підготовленому Європейською службою зовнішніх справ та Європейською комісією щодо виконання угоди між ЄС та Ізраїлем, досягнутої минулого місяця, про збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Гази.

Починаючи з 27 травня, "щонайменше 1 373 палестинці були вбиті в пошуках їжі", йдеться у звіті.

У чотиристорінковому звіті також йдеться про те, що "значні перешкоди продовжують підривати гуманітарні операції і доставку допомоги". Доповідь охоплює період з 29 липня по 4 серпня і була розповсюджена у вівторок ввечері серед дипломатів.

Зростаюча гуманітарна криза в Газі погіршує відносини між ЄС та Ізраїлем.

"Ми бачимо, як конкретне населення стає мішенню, його вбивають і прирікають на голодну смерть", – заявила виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Тереза Рібера.

Однак у звіті ЄС зазначається, що в рамках угоди відбулися деякі "помітні позитивні зміни", такі як "відновлення постачання палива, яке припинилося на 130 днів", відкриття єгипетських і йорданських маршрутів до Гази і відновлення роботи контрольно-пропускного пункту Зікім на півночі території – хоча "обсяг допомоги все ще обмежений".

Документ зазначає, що спостерігається "тенденція до зростання кількості вантажівок, які щодня в'їжджають до Гази", хоча "ці цифри все ще нижчі", ніж було погоджено.

З кінця минулого місяця до початку серпня в Газу "в середньому ввозилося 125 000 літрів пального на день". Однак ЄС і Ізраїль домовилися дозволити в'їзд автоцистерн з паливом до 196 000 літрів на день, сказав дипломат ЄС.

Нинішнього обсягу палива, що надходить до Гази, "достатньо для підтримки критично важливих операцій з порятунку життя, але недостатньо для реалізації всіх гуманітарних програм", – йдеться в документі.

Американський президент Дональд Трамп нещодавно заявляв, що працює разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб "врегулювати" ситуацію на Близькому Сході.

Кілька європейських країн, серед яких Німеччина, Франція та Італія, впродовж кількох останніх днів скидали з повітря гуманітарну допомогу в сектор Гази, де населення потерпає від голоду.