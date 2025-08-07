Отчет ЕС: гуманитарная помощь Газе все еще меньше согласованной с Израилем

Доступ к помощи в Газе улучшился благодаря возобновлению поставок топлива, но все еще остается ниже, чем было согласовано между ЕС и Израилем.

Об этом говорится в отчете ЕС, с которым ознакомилось издание Politico, передает "Европейская правда".

Гуманитарная ситуация в Газе "продолжает оставаться очень тяжелой", говорится в отчете, подготовленном Европейской службой внешних дел и Европейской комиссией по выполнению соглашения между ЕС и Израилем, достигнутого в прошлом месяце, об увеличении объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

Начиная с 27 мая, "по меньшей мере 1 373 палестинца были убиты в поисках еды", говорится в отчете.

В четырехстраничном отчете также говорится, что "значительные препятствия продолжают подрывать гуманитарные операции и доставку помощи". Доклад охватывает период с 29 июля по 4 августа и был распространен во вторник вечером среди дипломатов.

Растущий гуманитарный кризис в Газе ухудшает отношения между ЕС и Израилем.

"Мы видим, как конкретное население становится мишенью, его убивают и обрекают на голодную смерть", – заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера.

Однако в отчете ЕС отмечается, что в рамках соглашения произошли некоторые "заметные положительные изменения", такие как "возобновление поставок топлива, которые были прекращены на 130 дней", открытие египетских и иорданских маршрутов в Газу и возобновление работы контрольно-пропускного пункта Зиким на севере территории – хотя "объем помощи все еще ограничен".

Документ отмечает, что наблюдается "тенденция к росту количества грузовиков, которые ежедневно въезжают в Газу", хотя "эти цифры все еще ниже", чем было согласовано.

С конца прошлого месяца до начала августа в Газу "в среднем ввозилось 125 000 литров топлива в день". Однако ЕС и Израиль договорились разрешить въезд автоцистерн с топливом до 196 000 литров в день, сказал дипломат ЕС.

Нынешнего объема топлива, поступающего в Газу, "достаточно для поддержания критически важных операций по спасению жизни, но недостаточно для реализации всех гуманитарных программ", – говорится в документе.

Американский президент Дональд Трамп недавно заявлял, что работает вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.

Несколько европейских стран, среди которых Германия, Франция и Италия, в течение последних нескольких дней сбрасывали с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, где население страдает от голода.