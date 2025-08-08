Зеленський розповів про "довгу і детальну" бесіду Віткоффа з безпековими радниками

Спецпосланець президента США Стів Віткофф провів відеоконференцію з безпековими радниками України та її європейських союзників.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський, інформує "Європейська правда".

Як зазначив український лідер, розмова була "дуже довгою" та "дуже детальною".

Також він поінформував про "вагомий склад" учасників цієї розмови.

"На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", – підкреслив Зеленський.

Повідомляли, що Віткофф планує провести в четвер відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб поінформувати їх про свою зустріч з главою Кремля Владіміром Путіним і обговорити подальші кроки.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.