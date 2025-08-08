Зеленский рассказал о "долгой и подробной" беседе Уиткоффа с советниками по безопасности

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел видеоконференцию с советниками по безопасности Украины и ее европейских союзников.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, информирует "Европейская правда".

Как отметил украинский лидер, разговор был "очень долгим" и "очень подробным".

Также он проинформировал о "весомом составе" участников этой беседы.

"На беседе договорились завтра продолжить: много еще нужно поработать. Украина, как всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", – подчеркнул Зеленский.

Сообщалось, что Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.