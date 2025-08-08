Сибіга скоординував з Каллас наступні кроки на тлі дипломатичних зусиль для припинення війни

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у розмові з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас повідомив їй про останні перемовини з партнерами на тлі дипломатичних зусиль для припинення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга розповів у своєму X вранці 8 серпня.

Міністр зазначив, що проінформував високу представницю ЄС про "останні події та наші зусилля на шляху до справедливого, тривалого і комплексного миру, зокрема перемовини зі США і європейськими союзниками".

"Ми погодилися у тому, що справжнього миру можна і потрібно досягти завдяки силі. Скоординували наші наступні дипломатичні кроки", – розповів Сибіга.

Також очільник МЗС повідомив, що у Чернівцях 8 серпня відбудеться засідання міністрів трикутника "Україна-Молдова-Румунія", до якого онлайн приєднаються також колеги з "Люблінського трикутника" – Польща і Литва.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ про те, що для зустрічі з ним господар Кремля Владімір Путін спершу має зустрітись з українським президентом Володимиром Зеленським.

У Кремлі заявили журналістам, що зустріч Путіна і Трампа може відбутись наступного тижня.

Зеленський розповів про "довгу і детальну" бесіду спецпосланця Трампа Віткоффа з безпековими радниками увечері 7 серпня.