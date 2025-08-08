Сибига скоординировал с Каллас шаги на фоне дипломатических усилий для прекращения войны

Министр иностранных дел Андрей Сибига в разговоре с главным дипломатом ЕС Каей Каллас сообщил ей о последних переговорах с партнерами на фоне дипломатических усилий для прекращения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига рассказал в своем X утром 8 августа.

Министр отметил, что проинформировал высокую представительницу ЕС о "последних событиях и наших усилиях на пути к справедливому, длительному и комплексному миру, в частности переговоры с США и европейскими союзниками".

"Мы согласились в том, что настоящего мира можно и нужно достичь благодаря силе. Скоординировали наши следующие дипломатические шаги", – рассказал Сибига.

Также глава МИД сообщил, что в Черновцах 8 августа состоится заседание министров треугольника "Украина-Молдова-Румыния", к которому онлайн присоединятся также коллеги из "Люблинского треугольника" – Польша и Литва.

Напомним, президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что для встречи с ним хозяин Кремля Владимир Путин сначала должен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

У Путина заявили журналистам, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе.

Зеленский рассказал о "длительной и детальной" беседе спецпосланника Трампа Уиткоффа с советниками по безопасности вечером 7 августа.