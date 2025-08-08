Нідерланди поки що не мають наміру визнавати Палестинську державу

Уряд Нідерландів наразі не буде визнавати Палестинську державу, проте вважає, що дії Ізраїлю на території підривають його власну безпеку.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Вельдкамп, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Позиція Нідерландів контрастує з позицією деяких союзників по НАТО, зокрема Франції, яка заявила, що визнає Палестинську державу у вересні. Велика Британія також заявила, що зробить це, якщо Ізраїль не вживе заходів для полегшення ситуації у секторі Гази.

"Нідерланди наразі не планують визнавати палестинську державу", – заявив Вельдкамп під час надзвичайних парламентських дебатів щодо сектора Гази.

Він також відхилив заклики зупинити імпорт зброї з Ізраїлю, заявивши, що Нідерланди надають пріоритет внутрішнім закупівлям та закупівлям в ЄС перед закупівлями в третіх країнах.

Однак він зазначив, що Нідерланди вже вжили "значних заходів", зокрема заборонили в'їзд двом ізраїльським міністрам.

"Ця війна перестала бути справедливою і зараз призводить до підриву безпеки та ідентичності самого Ізраїлю", – заявив він.

Як писали, Нідерланди з п’ятниці, 8 серпня, приєднуються до країн, які скидають з військово-транспортних літаків допомогу для цивільних у секторі Гази. Такі рейси вже виконують літаки Німеччини, Франції та Бельгії, днями приєднається також Італія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії розкритикував рішення влади Ізраїлю щодо взяття під повний контроль сектора Гази.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив проти цих планів Ізраїлю.