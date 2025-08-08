Нидерланды пока не намерены признавать Палестинское государство

Правительство Нидерландов пока не будет признавать Палестинское государство, однако считает, что действия Израиля на территории подрывают его собственную безопасность.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Позиция Нидерландов контрастирует с позицией некоторых союзников по НАТО, в частности Франции, которая заявила, что признает Палестинское государство в сентябре. Великобритания также заявила, что сделает это, если Израиль не примет меры для облегчения ситуации в секторе Газы.

"Нидерланды пока не планируют признавать палестинское государство", – заявил Вельдкамп во время чрезвычайных парламентских дебатов по сектору Газы.

Он также отклонил призывы остановить импорт оружия из Израиля, заявив, что Нидерланды отдают приоритет внутренним закупкам и закупкам в ЕС перед закупками в третьих странах.

Однако он отметил, что Нидерланды уже приняли "значительные меры", в частности запретили въезд двум израильским министрам.

"Эта война перестала быть справедливой и сейчас приводит к подрыву безопасности и идентичности самого Израиля", – заявил он.

Как писали, Нидерланды с пятницы, 8 августа, присоединяются к странам, которые сбрасывают с военно-транспортных самолетов помощь для гражданских в секторе Газа. Такие рейсы уже выполняют самолеты Германии, Франции и Бельгии, на днях присоединится также Италия.

Напомним, премьер-министр Великобритании раскритиковал решение властей Израиля о взятии под полный контроль сектора Газа.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил против этих планов Израиля.