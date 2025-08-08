СМИ: в Сербии могут провести досрочные парламентские выборы в декабре

Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться 28 декабря.

Об этом сообщает издание Danas со ссылкой на собеседников в политических кругах, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников, руководство Сербской прогрессивной партии (SNS) склоняется именно к этой дате, хотя ранее обсуждались и варианты в октябре или январе.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выборы состоятся в установленные конституцией и законом сроки, но конкретной даты не назвал. Он напомнил, что действующий состав парламента был избран в декабре 2023 года на четырехлетний срок.

Комментируя требование студентов о немедленном назначении выборов, Вучич подчеркнул, что решение принимает компетентный орган – президент страны.

Он также заявил, что, по результатам исследований, его политические оппоненты сейчас являются фаворитами гонки, но это не лишает его права бороться за поддержку избирателей.

"Они являются большими фаворитами, я это признаю, но они не могут отобрать у меня право бороться с единомышленниками, политиками, которые не хотят превратить Сербию в свинарник и кубло, против тех, кто хотел бы сделать это из страны", – сказал он.

Президент Сербии подчеркнул, что если оппозиция победит, правительство признает ее победу, но призвал дождаться официального подсчета голосов.

Как известно, недавно в Белграде состоялись масштабные студенческие протесты – последние в рамках акций, которые продолжаются с ноября 2024 года и были спровоцированы катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требовали объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти эти требования отвергли, а Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.

В начале августа СМИ писали, что Вучич созвал экстренное заседание совета безопасности на фоне сообщений в СМИ о подготовке "госпереворота" прокуратурой по вопросам организованной преступности.

