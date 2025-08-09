СМИ: Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина

Президент Владимир Зеленский может принять участие в саммите между американским лидером Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, который состоится на следующей неделе на Аляске.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на слова осведомленного чиновника Белого дома, который говорил на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Как сообщил Трамп, его встреча с Путиным запланирована на 15 августа и состоится в штате Аляска.

Собеседник утверждает, что планы относительно этого саммита еще не окончательны и что все еще существует вероятность, что президент Украины может быть привлечен к нему "в той или иной форме".

Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп готов встретиться как с Путиным, так и с Зеленским.

Ожидаемая встреча проходит на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной. Это будет первая личная встреча Путина с американским лидером со времени встречи бывшего президента Джо Байдена с Путиным в Швейцарии в июне 2021 года.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и Трампа.

СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу Путина в Риме.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.