СМИ: чиновники США, Украины и ЕС хотят встретиться в Британии перед встречей Трампа и Путина

Американские, украинские и европейские чиновники хотят встретиться в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске.

Об этом пишет Axios со ссылкой на данные трех осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что Украина и несколько союзников по НАТО обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не учитывая их позицию.

Идея личной встречи в Великобритании возникла во время телефонной конференции в пятницу, 8 августа, между представителями США, Украины и Европы, которая стала третьей за последние три дня.

Логистика предложенной встречи, а также состав участников, еще обсуждается.

Как известно, Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о встрече спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным, которая состоялась в начале недели.

По словам двух собеседников, Уиткофф сказал, что Путин якобы согласился закончить войну, если Украина "согласится отдать Луганскую и Донецкую области, а также Крым".

Собеседники утверждают, что по крайней мере некоторые участники разговора были поражены тем, что Путин якобы согласился отказаться от своих претензий на две другие украинские территории, частично оккупированные Россией: Херсонскую и Запорожскую области.

Однако, как отмечает издание, когда на следующий день Уиткофф провел беседу с должностными лицами Украины и Европы, он заявил, что Путин "согласился заморозить текущие позиции России в этих регионах".

Украинские чиновники признают, что не понимают деталей российского предложения и позиции США.

Как сообщил Трамп, его встреча с Путиным запланирована на 15 августа и состоится в штате Аляска. СМИ писали, что Зеленский может принять участие в саммите "в той или иной форме".

Также СМИ писали, что Вашингтон и Москва хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий, захваченных во время ее полномасштабного вторжения.

