В Греции локализовали масштабный пожар, но из-за сильного ветра эвакуировали население

В субботу, 9 августа, утром пожар в окрестностях греческих Афин был локализован, однако людей все равно эвакуировали из потенциально опасных районов, поскольку в течение выходных ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По меньшей мере один человек погиб, а дома и сельскохозяйственные угодья были уничтожены в пятницу, 8 августа, от столицы Греции до регионов вокруг исторического места Древней Олимпии, вспыхнули лесные пожары, усиленные штормовым ветром.

Самый сильный пожар вспыхнул в небольшом городке Кератея к юго-западу от столицы, где пожарные обнаружили тело пожилого мужчины в сгоревшем здании. Представитель пожарной службы заявил в субботу, 9 августа, что пожар там под контролем, но не потушен.

В пятницу порывы ветра со скоростью до 80 км/ч раздували пламя вокруг Кератеи, зажигая оливковые рощи. Дома охватило пламя, а местные жители помогали пожарным. Поздно ночью полиция обходила дома, убеждаясь, что все жители эвакуированы.

В субботу утром большая часть района еще тлела.

