В Белграде нашли бомбу времен Второй мировой войны, ее успешно обезвредили

Министерство внутренних дел Сербии в субботу сообщило об уничтожении авиационной бомбы времен Второй мировой войны, которую обнаружили в Белграде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило на Facebook.

Бомбу весом около 500 килограммов с более чем 200 килограммами взрывчатки ранее изъяли со строительной площадки в районе Белградской набережной. Ее обнаружили во время раскопок на глубине около двух с половиной метров.

Это бомба британского производства MC 1,000lb Mks I, оставшаяся после бомбардировки Белграда союзниками во время Второй мировой войны.

Ее взорвали утром в субботу в районе песчаной местности Делиблатские пески, что в 50 километрах от сербской столицы.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил во время операции, что в ней участвовали около 100 сотрудников МВД, в частности пожарные, спасатели и полиция.

По данным ведомства, с 2010 по конец 2024 года в Сербии обезвредили почти 36 тысяч неразорвавшихся боеприпасов: авиационных бомб, ракет, ручных и кассетных авиационных бомб, гранат, мин и т.д.

Напомним, в немецком Франкфурте-на-Майне на этой неделе обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, после чего провели ее обезвреживание.

А на месте разрушенного моста Кароли в Дрездене – одного из четырех мостов через реку Эльбу – нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.