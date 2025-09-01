Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив твердження про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють російські ЗМІ.

На запит видання Financial Times, в якому містилися претензії щодо причетності Росії до події, Пєсков відповів однозначно: "Ваше твердження некоректне."

Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Болгарська влада підозрює, що блокування відбулося через втручання Росії.

Європейський Союз на тлі цього розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.