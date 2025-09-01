Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков отрицает утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета, на борту которого находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают российские СМИ.

На запрос издания Financial Times, в котором содержались претензии о причастности России к событию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Болгарские власти подозревают, что блокировка произошла из-за вмешательства России.

Европейский Союз на фоне этого разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.