Чехія зменшить пенсії для ще більшої кількості посадовців комуністичної доби

У Чехії з листопада 2026 року ще більше колишніх посадовців Комуністичної партії побачать скорочення своїх державних пенсій.

Про це повідомляє Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Високопоставлені члени колишньої Комуністичної партії, керівники партійних апаратів, а також окремі керівники служб державної безпеки, прикордонної служби та народної міліції втрачатимуть 300 крон на місяць за кожен рік перебування на посаді.

З березня минулого року пенсії вже були скорочені для 177 високопосадовців колишнього режиму, в середньому на 1 473 крони на місяць.

Уряд назвав цей крок символічним актом примирення з тоталітарним минулим країни.

Новий закон може торкнутися кількох тисяч людей.

Президент Чехії Петр Павел у липні підписав поправку до кримінального кодексу країни, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її в один ряд з нацистською пропагандою.

Нагадаємо, у травні за заперечення російських воєнних злочинів в Україні суд Праги засудив учительку Мартіну Беднаржову до умовного покарання.

Окружний суд району Прага-6 розглядав справу Беднаржової втретє. Двічі вчительку виправдали, вдруге вирок підтвердив апеляційний суд. Однак у січні Верховний суд Чехії скасував вироки і відправив справу на повторний розгляд.