Чехия уменьшит пенсии для еще большего количества чиновников коммунистической эпохи

В Чехии с ноября 2026 года еще больше бывших чиновников Коммунистической партии увидят сокращение своих государственных пенсий.

Об этом сообщает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Высокопоставленные члены бывшей Коммунистической партии, руководители партийных аппаратов, а также отдельные руководители служб государственной безопасности, пограничной службы и народной милиции будут терять 300 крон в месяц за каждый год пребывания в должности.

С марта прошлого года пенсии уже были сокращены для 177 высокопоставленных чиновников бывшего режима, в среднем на 1 473 кроны в месяц.

Правительство назвало этот шаг символическим актом примирения с тоталитарным прошлым страны.

Новый закон может коснуться нескольких тысяч человек.

Президент Чехии Петр Павел в июле подписал поправку в уголовный кодекс страны, которая криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее в один ряд с нацистской пропагандой.

Напомним, в мае за отрицание российских военных преступлений в Украине суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к условному наказанию.

Окружной суд района Прага-6 рассматривал дело Беднаржовой в третий раз. Дважды учительницу оправдали, во второй раз приговор подтвердил апелляционный суд. Однако в январе Верховный суд Чехии отменил приговоры и отправил дело на повторное рассмотрение.