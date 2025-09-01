Болгария: то, что РФ открещивается от GPS-инцидента с самолетом, не имеет значения

Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов считает, что отрицанию Россией причастности к вмешательству в навигацию самолета с Урсулой фон дер Ляйен не стоит верить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире БНТ.

Митков рассказал, что после сообщения о проблеме с навигацией правоохранители проверили версию о возможной кибератаке и смогли исключить ее.

"С начала войны в Украине в 2022 году такого типа глушение GPS-систем полетов в определенных регионах, находящихся вблизи конфликта (войны России против Украины. – Ред.), происходят постоянно", – добавил он.

Комментируя официальные опровержения причастности к инциденту со стороны России, болгарский министр сказал, что "то, что отрицает или не отрицает Москва, не имеет никакого значения".

"Москва отрицала, что в Крыму есть российские войска. Поэтому то, что говорит Российская Федерация, не имеет абсолютно никакого значения. Мы уже привыкли, что оттуда нельзя получить достоверную информацию. Мы должны проверить, что именно происходит", – рассказал Митов.

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена по пути в Болгарию. Болгарские власти подозревают, что блокировка произошла из-за вмешательства России.

Европейский Союз на фоне этого разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.