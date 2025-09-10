Президент Польши отреагировал на нарушение авиапространства российскими дронами

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Х.

Навроцкий заявил, что находится в постоянном контакте с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи.

"Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является ключевым приоритетом и требует тесного сотрудничества", – заявил президент Польши.

В Польше перед этим подтвердили нарушение своего воздушного пространства российскими беспилотниками, которые направились туда через запад Украины, и сбивают эти воздушные цели. Польские военные заявили, что квалифицируют это как "акт агрессии".

Четыре аэропорта в Польше закрыли в ночь на среду из-за "незапланированной военной активности".

Польша находится в контакте с командованием НАТО в связи с последними событиями.