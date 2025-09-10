Країни Балтії засудили атаку російських дронів на Польщу

У країнах Балтії висловили солідарність з Польщею після порушення повітряного простору російськими безпілотниками, прямо вказавши на їхню приналежність Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Повна підтримка і солідарність з нашими польськими друзями і союзниками у зв'язку з вторгненням російських безпілотників у Польщу. Чітке свідчення того, що російська агресія в Україні безпосередньо впливає на нас і що необхідно вжити відповідних заходів. Союзники можуть і повинні працювати разом", – написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Литва також висловила солідарність з Польщею, наголосивши на тому, що протиповітряна оборона вздовж лінії фронту НАТО має бути посилена без зволікань.

"Альянс повинен відповідати силами і засобами, а не лише занепокоєнням. Реальність очевидна: доки Путіну дозволять продовжувати вести свою криваву війну проти України, жодна країна – навіть в межах НАТО – не буде в безпеці", – написав глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, вказавши на необхідність посилити санкції проти Москви.

ОНОВЛЕНО: У виправленій новині враховано, що прем'єр Польщі Дональд Туск також назвав дрони російськими.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та важливого для мандрівників з України аеропорту Жешува.

Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушили більше десятка дронів.