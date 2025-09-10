Страны Балтии осудили атаку российских дронов на Польшу

В странах Балтии выразили солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками, прямо указав на их принадлежность России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Полная поддержка и солидарность с нашими польскими друзьями и союзниками в связи с вторжением российских беспилотников в Польшу. Четкое свидетельство того, что российская агрессия в Украине непосредственно влияет на нас и что необходимо принять соответствующие меры. Союзники могут и должны работать вместе", – написал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Литва также выразила солидарность с Польшей, подчеркнув, что противовоздушная оборона вдоль линии фронта НАТО должна быть усилена без промедлений.

"Альянс должен отвечать силами и средствами, а не только беспокойством. Реальность очевидна: пока Путину позволят продолжать вести свою кровавую войну против Украины, ни одна страна – даже в пределах НАТО – не будет в безопасности", – написал глава МИД Литвы Кястутис Будрис, указав на необходимость усилить санкции против Москвы.

ОБНОВЛЕНО: В исправленной новости учтено, что премьер Польши Дональд Туск также назвал дроны российскими.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и важного для путешественников из Украины аэропорта Жешува.

Впоследствии подтвердили сбитие нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу страны нарушили более десятка дронов.