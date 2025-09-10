Аэропорт Варшавы предупредил о задержках рейсов после вторжения дронов РФ

Аэропорт Шопена в Варшаве сообщил об открытии воздушного пространства, которое было закрыто из-за налета российских дронов в Польшу, однако предупредил о задержках рейсов в течение дня.

Об этом говорится в заявлении аэропорта в Х, пишет "Европейская правда".

В ночь на 10 сентября в Польше остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы, из-за беспрецедентной операции воздушных сил по уничтожению российских БПЛА.

"Сообщаем, что воздушное пространство над аэропортом имени Шопена снова открыто", – говорится в сообщении аэропорта имени Шопена.

Однако, учитывая ситуацию, связанную с ограничениями и закрытием воздушного пространства, следует ожидать осложнений и задержек рейсов, которые могут длиться весь день, предупредили в аэропорту Шопена.

"Актуальный статус рейсов просим проверять на сайте аэропорта, подробную информацию можно получить непосредственно у перевозчиков", – говорится в заявлении аэропорта.

Как сообщалось, из-за вторжения российских дронов в Польшу этой ночью были временно закрыты два аэропорта Варшавы, а также аэропорты Жешува и Люблина.

Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск с раннего утра созвал чиновников на срочное заседание из-за беспрецедентного нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.