Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Україна має інформацію про вісім російських дронів, які в ніч проти середи порушили повітряний простір Польщі, та готова поділитися нею з польською стороною.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у соцмережах, передає "Європейська правда".

За його словами, усе більше фактів говорять про невипадковість такого напрямку удару.

"Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість", – зазначив Зеленський.

"Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів", – додав він.

За його словами, Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "Шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі бойової авіації та ППО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.