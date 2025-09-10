Зеленский: Украина готова предоставить Польше данные о вторжении российских дронов

Украина располагает информацией о восьми российских дронах, которые в ночь на среду нарушили воздушное пространство Польши, и готова поделиться ею с польской стороной.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, передает "Европейская правда".

По его словам, все больше фактов говорят о неслучайности такого направления удара.

"Уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, которые пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас фиксируем значительно больший масштаб и целенаправленность", – отметил Зеленский.

"Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов", – добавил он.

По его словам, Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "Шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе боевой авиации и ПВО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила о преднамеренном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.