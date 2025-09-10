Румыния поднимала в небо F-16 во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь с 9 на 10 сентября Румыния поднимала в небо истребители F-16 из-за обнаружения дронов вблизи своего воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

Согласно комментарию оборонного ведомства, радиолокационные системы румынского Министерства национальной обороны обнаружили группу вражеских дронов в районе украинского населенного пункта Валков, на границе с Румынией.

"Два боевых самолета F-16 ВВС Румынии вылетели в 00:59 с 86-й авиабазы в Фетеште для выполнения разведывательных миссий. В 01:27 было передано сообщение Ro-Alert для северной части уезда Тулча", – отметили в Минобороны Румынии.

По данным румынских военных, вражеские БпЛА не нарушили воздушное пространство Румынии.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками, обмениваемся оперативной информацией в режиме реального времени и принимаем решительные меры для обеспечения безопасности Румынии и восточного фланга НАТО", – говорится в заявлении.

Как известно, 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.

Между тем, по данным СМИ, в НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.