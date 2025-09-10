Навроцький розповів, як дізнався про безпрецедентне вторгнення російських БпЛА

Президенту Польщі Каролю Навроцькому доповіли про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими БпЛА посеред ночі 10 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

Навроцький назвав події ночі 10 вересня "комплексною дроновою атакою проти повітряного простору Польщі".

"Я дізнався про усю ситуацію близько 3 години ранку", – розповів президент, додавши, що після того безперервно був на зв’язку з ключовими безпековими посадовцями країни, зокрема очільником Бюро нацбезпеки, міністром оборони та оперативним командувачем ЗС Польщі.

Також він зазначив, що протягом останніх годин спілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте і президентами країн-союзників.

Навроцький зазначив, що протягом наступних двох діб військові подадуть детальний аналіз того, що відбулося.

"Це безпрецедентний момент в історії НАТО і новітній історії Польщі… Ми маємо винести висновки з того, що відбулося", – наголосив президент.

Прем’єр Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. Всього збили три апарати, які ідентифікували як безпосередню загрозу.

Повідомляли про падіння БпЛА у селі неподалік кордону з Білоруссю, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та авто.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.