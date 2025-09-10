Навроцкий рассказал, как узнал о беспрецедентном вторжении российских БпЛА

Президенту Польши Каролю Навроцкому доложили о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны российскими БпЛА посреди ночи 10 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

Навроцкий назвал события ночи 10 сентября "комплексной дроновой атакой против воздушного пространства Польши".

"Я узнал обо всей ситуации около 3 часов утра", – рассказал президент, добавив, что после этого непрерывно был на связи с ключевыми должностными лицами страны, в частности главой Бюро нацбезопасности, министром обороны и оперативным командующим ВС Польши.

Также он отметил, что в течение последних часов общался с генсеком НАТО Марком Рютте и президентами стран-союзников.

Навроцкий отметил, что в течение следующих двух суток военные подадут детальный анализ того, что произошло.

"Это беспрецедентный момент в истории НАТО и новейшей истории Польши... Мы должны сделать выводы из того, что произошло", – подчеркнул президент.

Премьер Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. Всего сбили три аппарата, которые идентифицировали как непосредственную угрозу.

Сообщали о падении БпЛА в селе недалеко от границы с Беларусью, в результате чего поврежден жилой дом и авто.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.