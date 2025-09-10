Reuters: БпЛА, що залетіли до Польщі, відстежували радарами німецьких Patriot у Жешуві

Під час безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі російськими БпЛА вночі 10 вересня їх відстежували радарами двох німецьких Patriot, які тимчасово чергують біля стратегічного аеропорту.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела у безпекових структурах Німеччини, пише "Європейська правда".

Рух безпілотників, що залетіли до Польщі, відстежували за допомогою радарів двох німецьких систем Patriot.

Обидві батареї на даний час розгорнуті біля стратегічного аеропорту Жешув-Ясьонка, що є важливим хабом для постачання військової допомоги Україні.

Також неназвані співрозмовники агентства у НАТО повідомили, що до реагування на інцидент залучили польські винищувачі F-16 та нідерландські F-35, які тимчасово чергують в країні, італійські спостережні літаки AWACS та спецлітак для повітряної дозаправки.

Прем’єр Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. Всього збили три апарати, які ідентифікували як безпосередню загрозу.

Повідомляють про падіння БпЛА у селі неподалік кордону з Білоруссю, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та авто.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.